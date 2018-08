Rapina a bordo treno: minacciano una donna con un coltello e scappano con il bottino

Episodio inquietante a bordo treno: è quello denunciato da una 29enne nigeriana ai Carabinieri di Ravenna. Secondo quanto dichiarato dalla donna, che mercoledì mattina si è presentata in caserma per sporgere denuncia, mentre si trovava sul treno partito da Rimini martedì sera alle 22 in direzione Ravenna sarebbe stata avvicinata da due giovani uomini, che a volto scoperto e armati di coltello le avrebbero intimato di consegnar loro il denaro. I due si sarebbero poi allontanati con un bottino di 200 euro per scendere infine alla stazione ferroviaria di Lido di Classe. Sono in corso le indagini per chiarire la vicenda.

