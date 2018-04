Rapina al supermercato: minaccia le commesse e scappa con il bottino

Rapina all'ipercoop del centro commerciale il Borgo di via Fornarina, a Faenza. Giovedì mattina, verso le 11, un uomo a viso travisato da una sciarpa si è presentato armato di pistola, ancora da capire se vera o un'imitazione, al supermercato, dove ha minacciato due cassiere facendosi consegnare i soldi contenuti nella cassa e fuggendo con un bottino di circa mille euro. L'uomo, descritto come di mezza età, di statura media e dall'accento italiano, si è poi dato alla fuga. Subito è scattato l'allarme e sul posto si sono precipitati i Carabinieri del radiomobile di Faenza, quelli del Borgo e il nucleo operativo provinciale di Ravenna, che ora visioneranno i filmati delle telecamere di videosorveglianza del centro commerciale per cercare di risalire al colpevole.