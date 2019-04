Rapinatore punta il coltello sul fianco di una commessa: colpo in un supermercato

Rapina a mano armata sabato pomeriggio al supemercato Eurospar di via Canalazzo, a Ravenna. Erano circa le 15.30 quando un bandito in solitaria, col volto travisato da un casco, ha fatto irruzione nel punto vendita, minacciando con un coltello una cassiera. Il malvivente ha puntato l'arma bianca al fianco della malcapitata, intimandole la consegna del denaro presente nel registratore di cassa. Dopodichè l'ha minacciata di accoltellarla se non avesse aperto anche la cassaforte.

Ma poi ha desistito in quanto la dipendente ha riferito di non possedere le chiavi e si è allontanato in scooter facendo perdere le proprie tracce. Sul posto per le indagini del caso sono intervenuti i Carabinieri, che acquisiranno le telecamere di videosorveglianza per le indagini del caso. Il bottino ammonta ad oltre 3mila euro secondo una prima sommaria stima, ancora in fase di valutazione. (foto di Massimo Argnani)