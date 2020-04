Attimi di paura in Darsena: nella rapina spunta anche una pistola, giovane in ospedale

Attimi di panico martedì pomeriggio in Darsena. Verso le 17.30 in piazza Caduti del lavoro tre ragazzi italiani, poco più che maggiorenni, sono stati avvicinati da altri tre coetanei. Secondo il racconto delle vittime, tra i sei sarebbe nata una discussione, con i tre ragazzi sopraggiunti in seconda battuta che avrebbero intimato agli altri "Questa è una rapina". I tre avrebbero sottratto ai giovani un portafoglio e un cellulare, e uno degli aggressori avrebbe estratto anche una pistola - ancora da capire se vera o giocattolo. Nella colluttazione una delle tre vittime è rimasta leggermente ferita ed è stata poi portata in ospedale in ambulanza.

Sul posto è intervenuta in prima battuta la Polizia locale di Ravenna, poi i Carabinieri, le volanti della Polizia e la Squadra mobile. Gli inquirenti hanno ascoltato le vittime e stanno ispezionando le immagini di sorveglianza delle videocamere della zona per cercare di risalire agli aggressori. Le indagini sono in mano alla Polizia locale, del fatto è stato informato il Pm di turno.