Rapina la sala slot con un paio di forbici e scappa con un bottino da duemila euro

Rapina in sala slot. Domenica sera, poco dopo le 22, un uomo che si era recato nella sala scommesse Enjoybet di via Panfila per guardare la partita, alla fine della stessa ha improvvisamente tirato fuori un paio di forbici e, minacciando il titolare, si è fatto consegnare l'incasso, circa duemila euro. L'uomo, nel mostrare le forbici al titolare e di fronte agli altri clienti della sala, avrebbe anche detto "Ho bisogno di soldi", per poi scappare velocemente a piedi. Il locale, così come tutta la zona, è videosorvegliata: sul posto si sono precipitate le volanti della Polizia di Stato. Ci sono forti elementi che farebbero risalire all'identità del rapinatore, per cui le forze dell'ordine consigliano al responsabile di presentarsi da loro al più presto per evitare conseguenze più gravi.