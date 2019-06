Aggredisce i commessi durante una rapina: panico al supermercato

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Cervia-Milano Marittima, nel corso di un servizio perlustrativo per il controllo del territorio, hanno arrestato in flagranza per il reato di tentata rapina un 38enne senegalese irregolare sul territorio nazionale e già noto alle forze dell'ordine.

Intorno alle 13 di lunedì, l’uomo si è recato in un noto supermercato del centro cervese e ha iniziato a nascondere all’interno del suo zaino generi alimentari, cosmetici e altri prodotti. I dipendenti del negozio, accortisi di quanto stava accadendo, hanno allertato immediatamente il 112 e hanno anche tentato di fermarlo, venendo però aggrediti con calci e pugni. L’immediato intervento dei Carabinieri ha impedito il definitivo allontanamento dell’esagitato.

I due dipendenti del supermercato, un 37enne faentino e un 61enne cervese, fortunatamente hanno riportato solo lievissime lesioni. Martedì mattina, trascorsa la notte in camera di sicurezza, l’arrestato è comparso davanti al giudice ravennate che ha convalidato l’arresto, patteggiando una pena di 2 anni e 2 mesi. Per lui si sono aperte le porte del carcere.