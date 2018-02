Coltelli e pistola, in tre per un assalto da 4mila euro: terrore al supermercato

Due impugnavano un coltello. Un altro una pistola. Tutti col volto coperto per assaltare il supermercato "Eurospin" di Lugo. La violenta rapina è stata messa a segno sabato sera intorno alle 20.30. Ad agire, secondo una prima ricostruzione dei fatti (il caso è nelle mani agli agenti del locale Commissariato di Polizia), tre giovani poco più che ventenni. Sulla base delle prime testimonianze, uno era meridionale, un altro dell'est Europa e il terzo di colore.

Due avevano il volto travisato da un cappuccio e scaldacollo, per coprire la bocca e il naso, mentre un terzo indossava un passamontagna. Coltelli e pistola in mano, hanno puntato le casse del punto vendita, minacciando i dipendenti presenti. Hanno arraffato circa 4mila euro. Non contenti si sono diretti nell'ufficio contabilità per trovare altri incassi depositati, ma non vi erano contanti. Quindi si sono dileguati velocemente a piedi, imboccando via Piratello in direzione centro.

Tempestivamente sono intervenuti sul posto le "luci blu" di Polizia e Carabinieri per l'immediata caccia all'uomo, ma del terzetto nessuna traccia. Gli agenti del Commissariato, che indagano sull'episodio, hanno acquisito oltre alle diverse testimonianze anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza del supermercato e della zona. Gli inquirenti sono al lavoro per chiarire se la pistola fosse vera o giocattolo.