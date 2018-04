Rapinano la benzinaia con un machete e scappano sull'auto rubata: due fermi

I Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Lugo hanno individuato e sottoposto a fermo di indiziato di delitto due cittadini di nazionalità marocchina di 24 e 22 anni, residenti rispettivamente a Bagnacavallo e Castel Bolognese, ritenuti responsabili della rapina avvenuta in una stazione di servizio di Cotignola venerdì pomeriggio, nonché del furto dell’auto sottratta la mattina di quello stesso giorno a Ravenna e poi utilizzata per la fuga dall’area di servizio.

Arrivati al distributore di Cotignola a bordo del veicolo rubato, mentre uno dei giovani si faceva consegnare l’incasso giornaliero (circa 500 euro) minacciando la titolare con un machete, il complice ha atteso in auto pronto a dileguarsi velocemente dopo il colpo. L’immediata attività investigativa dei Carabinieri ha consentito di catturare i due presunti rapinatori qualche ora dopo nel centro abitato di Lugo. Il Gip del Tribunale di Ravenna, all’esito dell’udienza di convalida del fermo, ha applicato al 24enne di Bagnacavallo la misura detentiva della custodia cautelare in carcere per entrambi i reati e al complice 22enne di Castel Bolognese gli arresti domiciliari presso la propria abitazione, poiché ritenuto responsabile del solo furto del mezzo.