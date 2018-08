Dopo il rave party non rispetta l'alt e rischia di investire un Carabiniere col camper

Dopo il rave party avrebbe ignorato il posto di blocco, tentando di allontanarsi a bordo del suo camper e rischiando di investire un Carabiniere. E' stato arrestato nella notte tra sabato e domenica a Marano sul Panaro, in provincia di Modena, un 41enne di Napoli ma residente nel ravennate.

Questo primo fine settimana di agosto, infatti, ha visto il raduno di circa 600 persone lungo la fondovalle del Panaro per un rave party ormai divenuto meta consolidata per ragazze e ragazzi provenienti da tutto il nord Italia, che per un weekend o anche più si accampano e danno vita a concerti e feste. Un'organizzazione informale che si basa su canali di comunicazione spesso difficili da individuare, ma che ogni volta presenta criticità, in quanto avviene in barba a ogni autorizzazione. Anche sabato sera le auto hanno iniziato a risalire la provinciale e ad accedere all'area in questione, ma sono state intercettate dai Carabinieri che hanno fatto il possibile per rendere regolare e non caotico l'afflusso. I militari hanno monitorato attentamente la situazione, svolgendo diversi controlli stradali.

Non sono però mancati gli episodi di illegalità. Due persone, infatti, sono state arrestate: tra questi un 25enne modenese trovato in possesso di una cinquantina di partiglie di droga sintetica, il secondo e il 41enne residente nel ravennate per aver ignorato il posto di blocco mentre era al volante, tentando di allontanarsi e rischiando di travolgere un militare. Ai due arresti si aggiungono sei denunce a piede libero per vari reati, seguite da 12 segnalazioni di altrettanti giovani alla Prefettura, in quanto trovati con addosso stupefacente per uso personale.

