Ravegnana chiusa, in arrivo nuove corse bus: "Per la riapertura ci vorranno mesi"

Il question time sulla Ravegnana presentato durante il consiglio comunale di giovedì dalla capogruppo di CambieRà Samantha Tardi in merito ai disagi sulla Ravegnana dopo la sua chiusura, dovuta al crollo della chiusa di San Bartolo, è stato l'occasione per l'assessore ai lavori pubblici Roberto Fagnani di fare il punto e aggiornare sulla situazione della strada. "Mercoledì il sindaco De Pascale ha inviato una lettera a tutti gli enti preposti per cercare di velocizzare al massimo le operazioni di ripristino della strada - spiega l'assessore - Di recente sono state montate le palancole di sicurezza per far sì che l'acqua scorra regolarmente e proprio mercoledì è stato dissequestrato il cantiere. La riapertura della strada dovrà avvenire in totale sicurezza e, al momento, sicurezza e fretta non possono andare a braccetto". Per quanto riguarda il potenziamento del trasporto pubblico, richiesto dalla consigliera Tardi, "visto che ci vorrà ancora del tempo per la riapertura della strada - spiega Fagnani - Start Romagna ci ha comunicato che, a partire da lunedì 12 novembre, la linea 156 verrà potenziata". Difficile prevedere, invece, una data di riapertura dell'importante arteria che connette la città a Forlì: "Sicuramente ci vorrà ancora qualche altro mese", chiosa Fagnani.

Per muoverti con i mezzi pubblici nella città di Ravenna usa la nostra Partner App gratuita !