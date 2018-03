Ravegnana dissestata, Anas e Comune istituiscono un tavolo di confronto

Per la statale 67, che collega Ravenna a Forli', Anas ha predisposto una perizia per una messa in sicurezza a tratti per una spesa tra i 100.000 e i 200.000 euro. Lo ha annunciato in Consiglio comunale a Ravenna l'assessore ai Lavori pubblici, Roberto Fagnani, rispondendo a un question time di Massimo Manzoli di Ravenna in Comune. Palazzo Merlato si e' confrontato nei giorni scorsi con Anas, dopo i danni alle strade causate dal maltempo, con tanto di chiusura dell'Adriatica. "Abbiamo chiesto un rapporto di collaborazione e comunicazione piu' importante. E qualcosa gia' si vede". Inoltre, prosegue, "abbiamo chiesto di intervenire per le emergenze e una valutazione piu' puntuale per le nostre strade, per un territorio importante dal punto di vista turistico, industriale e commerciale". Cosi', ha concluso, e' stata stabilita l'istituzione di un tavolo di confronto. (fonte Dire)

