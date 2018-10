Ravenna celebra la 68esima Giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro

Domenica ricorre la 68esima Giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro che sarà celebrata all’insegna del tema “Sicurezza sul lavoro, priorità per il futuro” dall’Anmil (Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro) di Ravenna, con il patrocinio del Comune. Il programma prevede alle 9 il raduno dei partecipanti nella sede dell’Anmil in via Magazzini Anteriori 63; alle 9.15 il corteo, accompagnato dai gonfaloni delle pubbliche amministrazioni e dalle bandiere associative, si snoderà fino al monumento dedicato alle vittime del lavoro in piazza Caduti del Lavoro per la deposizione di una corona d’alloro.

Alle 10 è prevista la messa in suffragio dei caduti nella vicina chiesa di San Francesco. Alle 11.10 avrà luogo la cerimonia civile nella sala Muratori della biblioteca Classense in via Baccarini 3. Sono previsti gli interventi di Massimo Cameliani, assessore alle Attività produttive, Maria Giangaspero e Rossella Baldassarri in rappresentanza dell’Inail, Carlo Sama, rappresentante del sindacato Uil di Ravenna.

Per l’Anmil terrà la relazione ufficiale il presidente territoriale Antonio Ricci. Verranno quindi proiettati i filmati realizzati dagli studenti degli Istituti scolastici Morigia, Baldini e Ginanni che hanno partecipato al bando “La sicurezza nei luoghi di lavoro in memoria di Raffaele Rozzi”. Per informazioni telefonare allo 0544/38164.