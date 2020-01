Ravenna Ballet Studio primo in ogni categoria al concorso internazionale 'Piero della Francesca'

Grandi soddisfazioni arrivate dal concorso ”Piero Della Francesca” di Chiusi, in provincia di Siena. La scuola ravennate ha partecipato con tre gruppi in tre differenti categorie aggiudicandosi il primo posto in ognuna, a testimonianza dell'altissimo livello tecnico raggiunto dall'accademia diretta da Cinzia Di Pizio sia per la parte “Classica” che “Contemporanea”.

I premi sono stati Categoria Under Classico/NeoClassico: primi classificati con coreografia “Primavera” di Cinzia, corso PreProfessionale; Categoria Junior Modern/Contemporaneo: primi classificati con coreografia “Thaw” di Claudia Bosco, corso Professionale; Allievi Categoria Seniorer Composizione Coreografica: primi classificati con coreografia “Mood” di Claudia Bosco, corso Professionale Avanzato. Inoltre Andrea e Alice Pieri hanno ricevuto borse di studio per stage estivi e progetti in scuole professionali.

