Ravenna celebra la festa della Repubblica in forma sobria

In forma sobria, come disposto dalla presidenza del Consiglio dei ministri, ma per questo non meno sentita, Ravenna ha celebrato il 74^ anniversario della fondazione della Repubblica. Nell’occasione la Prefettura ha trasmesso il messaggio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ha tra l’altro rivolto “i più cari auguri di buon lavoro a voi prefetti e a tutte le istituzioni locali, con l’auspicio che la ricorrenza del 2 giugno possa rafforzare la consapevolezza e l’orgoglio della missione cui ciascuno è chiamato anche in questo delicato passaggio della storia del Paese”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.