Ravenna celebra la tradizionale Infiorata del Giorno dell'Immacolata Concezione

In occasione della tradizionale Infiorata del Giorno dell'Immacolata Concezione si è svolta oggi tanti i cittadini che hanno portato un omaggio floreale alla statua della Madonna per la Festa della Fiorita. I Vigili del Fuoco hanno depositato una corona di fiori, come da ricorrenza, ai piedi della statua della Madonna, posta al centro della piazza; infine i tanti bambini presenti hanno liberato in cielo alcuni palloncini colorati.