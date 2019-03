Ravenna dice sì all'accoglienza in famiglia: "Al via il progetto per ospitare un rifugiato in casa"

Anche a Ravenna sarà possibile, per i cittadini che lo desiderano, aprire le porte di casa ad un rifugiato. Parte ufficialmente in città il progetto Dall’esperienza al modello: l’accoglienza in famiglia come modello di integrazione di cui il Comune di Ravenna è partner, all’interno di una rete nazionale guidata dall’associazione Refugees Welcome Italia, che dal 2015 promuove su tutto il territorio nazionale l’accoglienza in famiglia, secondo una metodologia di lavoro rigorosa e puntuale.

"L’iniziativa - finanziata dal Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) del Ministero dell’Interno - ha l’obiettivo di sperimentare un modello di accoglienza in famiglia basato sulla collaborazione fra le amministrazioni locali e la cittadinanza attiva. Il Comune di Ravenna aderisce attraverso l’assessorato all’Immigrazione e ai Servizi sociali" si legge in una nota del Comune

"L’iniziativa si rivolge a tutti i migranti con regolare permesso di soggiorno che sono in uscita dai tradizionali percorsi di accoglienza, ma che ancora non sono completamente indipendenti. Vivere con persone del luogo può aiutarli a sentirsi parte di una comunità, a creare una rete di relazioni, ad accrescere le competenze linguistiche e a potenziare l’accesso a migliori opportunità lavorative. Chi apre le porte di casa ha l’opportunità di conoscere una nuova cultura, di diventare un cittadino più consapevole e attivo, di vivere un’esperienza umana che arricchisce" prosegue la nota.

Tutte le persone - famiglie, pensionati, single, studenti - che hanno a disposizione una camera libera e desiderano utilizzarla per ospitare un rifugiato, possono registrarsi sul sito www.refugees-welcome.it.

"Sarà poi il gruppo locale di Refugees Welcome - di concerto con i servizi sociali del Comune di Ravenna - ad occuparsi di selezionare le famiglie, i rifugiati, di individuare l’abbinamento migliore e garantire un accompagnamento costante durante tutta la convivenza. Per le famiglie ospitanti, saranno previsti anche dei momenti di formazione e tutoraggio. Sempre sullo stesso sito dell’associazione, è possibile presentare la propria candidatura per diventare volontario di Refugees Welcome Italia: una chiamata rivolta ai cittadini che non possono ospitare ma desiderano comunque offrire il proprio aiuto" si conclude la nota del Comune di Ravenna.

Per ulteriori informazioni: U.O. Politiche per l’immigrazione, via Oriani, 44, tel. 0544 485301/482568