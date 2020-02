Al via il nuovo corso per diventare volontario della Guardia costiera ausiliaria

Lunedì 2 marzo inizierà il nuovo corso per aspiranti volontari della Guardia Costiera Ausiliaria di Ravenna. Alle ore 20.30, alla sala Buzzi della Seconda Circoscrizione, in via Berlinguer 11 (di fronte alla Questura), il presidente Ivo Angelini illustrerà le attività dell'associazione.

Dal 2001, la Guardia Costiera Ausiliaria opera a titolo di complementarietà con la Capitaneria di Porto-Guardia Costiera per la sorveglianza e soccorso in ambito marittimo, e fa parte del gruppo di associazioni di Protezione Civile del Comune di Ravenna.

Il corso è aperto a tutti e comprende una decina di lezioni con due appuntamenti settimanali, il lunedì e il giovedì alle 20.30, sempre alla sala Buzzi (il programma dettagliato del corso sarà pubblicato su guardcostaus-ravenna.it).