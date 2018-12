A Ravenna c'è anche il presepe "dei barconi": è nella sede della Cgil

Un presepe davvero speciale accompagna quest’anno il periodo natalizio nella Camera del lavoro di Ravenna in via Pellegrino Matteucci. All’interno del cortile della sede della Cgil di Ravenna è infatti stato allestito il presepe “I barconi della speranza”, ideato e realizzato da Alvaro ed Ebe Valmori dello Spi di Lugo e da Marinella Casadei dello Spi di Ravenna. "A loro va il ringraziamento della Cgil perché l’allestimento contribuisce a riflettere sulle condizioni dei migranti e sul pericolosissimo viaggio in mare che ogni anno migliaia di persone compiono nel tentativo di giungere in terre di pace e dove potersi costruire un futuro" si legge in una nota

Il presepe sarà aperto al pubblico tutti i giorni con accesso da via Matteucci 15, mentre si potrà accedere anche da piazza Marsala da lunedì 17 a venerdì 21 dicembre, dalle 10 alle 12,30.