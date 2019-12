Ravenna in festa per il 75esimo anniversario della Liberazione

Giornata di festa a Ravenna per il 75esimo anniversario della Liberazione. La giornata celebrativa del 4 dicembre si è aperta con il corteo accompagnato dalla banda canadese Canadian Armed Forces Pipes and Drums Band, che ha raggiunto Piazza del Popolo partendo da via Mazzini, in ricordo dei canadesi e delle Forze alleate che entrarono a Ravenna il 4 dicembre 1944.

In piazza si è svolta la cerimonia di deposizione di corone e omaggio alla lapide in memoria dei caduti della Seconda Guerra Mondiale alla presenza del picchetto d’onore militare, della governatrice generale del Canada, Julie Payette e delle autorità cittadine e con l'esibizione della Banda musicale cittadina di Ravenna e della Canadian Armed Forces Pipes and Drums Band. Le celebrazioni proseguiranno al Cimitero militare del Commonwealth e della Brigata ebraica di Piangipane.