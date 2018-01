Ravenna in tv, "Provincia Capitale" ospita i fondatori del Teatro delle Albe

La trasmissione televisiva "Provincia Capitale" di Rai 3, in onda domenica alle 10.30, dedica una a Ravenna ed ospita i fondatori del Teatro delle Albe. Condotta da Edoardo Camurri – e prodotta da Rai Cultura – la trasmissione è un viaggio nella provincia alla ricerca dell'idea di Paese, un tessuto autentico fatto di passato e presente, raccontato attraverso un circuito cittadino abitato da storie, curiosità, personaggi. Marco Martinelli ed Ermanna Montanari raccontano a Camurri le Albe, il teatro Rasi e lo spettacolo andato in scena la sorsa estate, Inferno. www.raiplay.it/programmi/provinciacapitale/.

E proprio dopo Inferno (Premio Ubu 2017 come “Miglior progetto curatoriale” e Premio Associazione Nazionale dei Critici di Teatro come Miglior Attrice a Ermanna Montanari), che ha visto la partecipazione di mille cittadini, sono in arrivo tre nuovi appuntamenti del “Cantiere Dante” verso Purgatorio – seconda anta del progetto "La Divina Commedia 2017-2021" di Martinelli e Montanari, una produzione Ravenna Festival in coproduzione con Ravenna Teatro/Teatro delle Albe che debutterà nell’estate 2019 all’interno della XXX edizione del Festival. I tre incontri di approfondimento si terranno (a ingresso libero) al Teatro Rasi con docenti, studiosi, critici, esperti e appassionati di Dante e del suo capolavoro. Gli appuntamenti si terrà martedì 30 gennaio, martedì 20 febbraio e martedì 8 maggio alle 20.30.