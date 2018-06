L'incendio non gli avrebbe lasciato scampo: salvato in extremis all'interno del suo appartamento

Solo il grande lavoro di squadra tra Vigili del Fuoco, Polizia e 118 ha permesso di salvare un uomo da morte certa venerdì sera intorno alle 22, in un appartamento al primo piano all’inizio di via Veneto che era stato quasi completamente avvolto dalle fiamme. Le prime chiamate al 115 sono arrivate poco prima delle 22: le segnalazioni indicavano del fumo e delle fiamme uscire da un’abitazione posta in via Veneto, traversa di via Vicoli. Subito sul posto si sono precipitati i soccorsi: dopo i Vigili del Fuoco, accorsi con una squadra, un’autobotte e una gru, sono arrivate ben tre volanti della Polizia e un’ambulanza del 118.

Al momento dell’incendio sembrerebbe che ci fossero all’interno due persone, ma ancora è tutto in fase di verifica. Quel che è certo è che i soccorritori hanno dapprima trovato un’anziana donna in stato di shock fuori dall’abitazione, ma tutto sommato in buone condizioni fisiche, che indicava la presenza del marito ancora all’interno dell’appartamento in fiamme. Le lingue di fuoco, che a quanto sembra si sarebbero sprigionate dal soggiorno, avevano già avvolto anche altre stanze e messo in serio pericolo di vita il proprietario, un ultraottantenne con, tra l’altro, problemi di deambulazione dovuti all’età.

I Vigili del Fuoco sono entrati dal portone e, dopo aver sfondato la porta a vetri di ingresso del soggiorno, hanno trovato l’uomo a terra privo di sensi in un corridoio. Con una visibilità a soli 10 centimetri dovuta alla presenza dell’intenso fumo e del calore insopportabile, l’esperienza degli uomini del 115 è stata fondamentale per portare in salvo il malcapitato. L’anziano è stato dapprima curato da un operatore del 118 sul balcone, poi trasportato a terra dove è stato caricato sull’ambulanza che a sirene spiegate lo ha trasportato all’ospedale di Ravenna con il codice di massima gravità. Le sue condizioni sono molto preoccupanti. L’intervento si è concluso intorno all’una di notte: la casa è stata dichiarata inagibile.