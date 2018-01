"Ravenna nella morsa criminale": Forza Nuova organizza una "passeggiata per la sicurezza"

"Ennesima spaccata, fortunatamente non andata a buon fine, per un locale del centro storico, ormai nelle mani dei delinquenti. Se volessimo descrivere la situazione in merito alla sicurezza ravennate, l'unico modo per rendere chiara appieno la realtà sarebbe quello di elencare i giorni in cui Ravenna è esente da atti criminosi: nessuno". Desideria Raggi, responsabile provinciale per Forza Nuova, commenta con parole dure l'ultimo tentativo di furto avvenuto nella notte tra domenica e lunedì in un bar di via Ponte Marino.

"Balordi e malintenzionati 'lavorano' indisturbati facendo razzia di ogni cosa e mettendo sotto scacco la città - prosegue la Raggi - e a pagare sono solamente i cittadini che vengono costantemente colpiti. Se prima il fenomeno in determinate zone era almeno limitato, ora la morsa criminale attanaglia tutto il territorio ravennate, senza alcuna esclusione. La gente è stanca, e noi non possiamo fare altro che continuare a scendere in strada a fianco dei cittadini in difesa del nostro territorio. Giovedì sera i forzanovisti saranno impegnati nella consueta passeggiata per la sicurezza".