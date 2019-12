Pioggia, vento e poi anche la neve: anche sul ravennate la "tempesta" di Santa Lucia

Prima la pioggia, poi la neve accompagnata anche da raffiche di vento. La seconda perturbazione nel giro di 24 anni ha riportato la dama bianca non solo sulle pianura del faentino e della Bassa Romagna, ma anche a Ravenna. I Vigili del Fuoco sono intervenuti sulla Ravegnana per un albero caduto tra la rotonda dell'Adriatica e Longana, dove la circolazione stradale è stata regolata con un senso unico alternato. Disagi anche sull'A14, con rallentamenti tra Bologna e Faenza.

Non è la tempesta di ben 18 anni, quando intorno alle 16 il cielo si scurò all'improvviso scaricando nel giro di poche ore oltre quindici centimetri di neve su buona parte della Romagna, ma ancora una volta la dama bianca ha fatto visita in città il 13 dicembre. All'indomani del primo passaggio perturbato, la Romagna è stata alle prese con una seconda ondata di maltempo proveniente dal nord Atlantico, pilotata da una profonda depressione artica presente sul Mare di Norvegia.

Se sul crinale è tornata a cadere la neve, sulla fascia pianeggiante e collinare la pioggia caduta battente dalla tarda mattinata si è trasformata in neve nel tardo pomeriggio complice l'ingresso in quota di un nucleo di aria fredda. La tendenza è per una veloce attenuazione dei fenomeni. Il week-end si annuncia così tranquillo con poche nuvole e senza precipitazioni, ma potranno comparire nebbie notturne e mattutine sulle basse pianure. Le temperature sono previste in aumento, specie sui rilievi, mentre in pianura e costa, per il fenomeno dell’inversione termica, potrebbero rimanere più basse ma comunque in linea con la norma del periodo.