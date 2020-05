"Ravenna Park Training", un nuovo modo di allenarsi all'aperto

I primi segnali di un lento, ma progressivo, ritorno alla normalità si registreranno già in questi giorni con la possibilità di riprendere gli allenamenti sportivi senza più dover rispettare il vincolo di prossimità alla propria abitazione e potendo usufruire, con le dovute attenzioni e il massimo rispetto delle regole, dei parchi pubblici. E, in questo contesto, Csi Ravenna-Lugo, in collaborazione con Ravenna Runners Club e Asd Gym Academy, sta predisponendo un nuovo progetto denominato "Ravenna Park Training", presentato da pochi giorni all’amministrazione comunale di Ravenna.

In un periodo di ripresa dopo una sosta lunga e forzata come quella che tutti hanno dovuto affrontare, l’obiettivo è quello di avvicinare, o ri-avvicinare, le persone al movimento per un fine di benessere psico-fisico quanto mai importante e attuale. Tutto ciò cercando di riallacciare i rapporti di socialità così bruscamente interrotti, rivedendoli sotto una nuova forma che permetta comunque di realizzare un’attività inclusiva senza limiti di età, prospettive o capacità atletiche. Prevedibilmente in tanti, anche chi non è mai stato così appassionato di sport e wellness, si avvicinerà alle più disparate attività fisiche da svolgere all’aperto, denotando però scarsa preparazione o un approccio inadeguato.

Ecco dunque il nuovo progetto "Ravenna Park Training", che prevede una serie di appuntamenti con cadenza predefinita, tutti organizzati all’aperto in spazi pubblici e facilmente raggiungibili dal territorio circostante. Il piano di lavoro prevede attività continuative, eventi speciali e appuntamenti extra per favorire la massima partecipazione a tutti, dalle associazioni che vorranno collaborare ai singoli cittadini desiderosi di prendere parte alle iniziative. Preparato il piano base, si attendono ora le indicazioni del Governo su come potrà essere questa nuova fase di attività e wellness, un aspetto fondamentale per dare attuazione al progetto rispettando le regole e dando, allo stesso tempo, la possibilità di avvertire quantomeno un contatto umano indispensabile nell’ambito sportivo e non solo.