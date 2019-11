'Ravenna Partecipa', al via un progetto di scambio interculturale

Prende avvio il percorso partecipativo Ravenna Partecipa per una comunità interculturale, curato dall’Assessorato alla Partecipazione e Immigrazione del Comune di Ravenna. Tutta la comunità ravennate è invitata venerdì 29 novembre alle 20.30 nella sala Buzzi (via Berlinguer 11) alla presentazione pubblica del percorso il quale ha come scopo l’incontro, la conoscenza reciproca, lo scambio e il dialogo tra cittadini/e di diversa provenienza.

Nei prossimi mesi, attraverso momenti informali e laboratori partecipativi previsti dal percorso sostenuto dalla LR 15/2018, cittadini, associazioni, enti del terzo settore e tutti i portatori di interesse contribuiranno alla ideazione e creazione della Rete Interculturale sui Temi dell’Immigrazione – R.I.T.I., nuovo strumento con cui i ravennati (di nascita o acquisiti che siano) potranno confrontarsi direttamente con l’Amministrazione Comunale e agire in prima linea attraverso una modalità condivisa e inclusiva.

Durante la presentazione pubblica i cittadini potranno conoscere nello specifico le modalità di coinvolgimento e attivazione previste dal percorso partecipativo, che sarà suddiviso in due momenti: la prima fase di Ravenna Partecipa vedrà la mappatura delle comunità di tutti i territori comunali attraverso una raccolta di criticità e buone pratiche per la convivenza, l'integrazione e la partecipazione civica di tutti gli abitanti; durante la seconda fase, attraverso alcuni laboratori partecipativi, verrà redatta una proposta di Regolamento e di Statuto della Rete Interculturale sui Temi dell’Immigrazione che verrà presentata all’ Amministrazione Comunale per essere successivamente approvata. R.I.T.I. vedrà in questo modo la luce e la città avrà un strumento in più per essere ancora più inclusiva e integrata.