Rapina a un volontario Auser: i carabinieri arrestano anche un 17enne

I carabinieri della Sezione Radiomobile di Ravenna venerdì hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di misura cautelare per un 17enne di origini sudanesi ma residente nel capoluogo ravennate, sospettato di essere il quarto autore della violenta rapina avvenuta il 6 aprile scorso ai danni di un volontario Auser impegnato nella consegna dei farmaci agli anziani nell’ambito delle ristrettezze della fase 1 covid-19.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le indagini hanno permesso di raccogliere significativi elementi a carico del minore, già noto alle forze dell’ordine. Pertanto, su provvedimento dell’Autorità Giudiziaria di Bologna per i minorenni il giovane è stato indagato per i reati di rapina e lesioni aggravate, prelevato e condotto presso una comunità per minori in attesa di comparire dinanzi al giudice minorile.