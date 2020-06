Ravenna si inginocchia per George Floyd con il flash mob Black Lives Matter

In tanti, nel tardo pomeriggio di sabato, hanno affollato piazza del Popolo a Ravenna per esprimere solidarietà e vicinanza alle manifestazioni che negli Stati Uniti d'America sono sorte dopo la morte di George Floyd e per ribadire il no a ogni tipo di razzismo e ogni tipo di discriminazione. Una vera e propria mobilitazione per chiedere verità e giustizia per le vittime degli abusi di potere da parte delle forze dell'ordine.

