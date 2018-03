Ravenna sta col menestrello: in 350 firmano per modificare il regolamento comunale

Nel giro di poco più di un mese è riuscito a raccogliere le 350 firme necessarie per riuscire a modificare il regolamento comunale sugli spettacoli di strada. Il menestrello Werther Bartoletti, che in passato ha ricevuto diverse diffide dalla Polizia municipale di Ravenna per aver utilizzato un microfono durante le sue esibizioni per le vie del centro storico, ha ufficialmente depositato la petizione lanciata a febbraio all'ufficio relazioni per il pubblico del Comune, insieme all'amico e avvocato Andrea Maestri che ha scelto fin dall'inizio di appoggiare la sua causa.

Il musicista 46enne ha chiamato a raccolta il popolo del web, e non solo, per chiedere di apportare delle modifiche al regolamento in questione, in vigore dal 12 gennaio 2012 e poi modificata nel 2014. Rimasto disoccupato dopo aver lavorato come lattoniere, il cantautore nel 2000 si è inventato artista di strada, esibendosi per le vie del centro suonando la chitarra. Dopo aver regolamentato la professione, ha cominciato a intrattenere i passanti in via Cairoli prima che arrivasse il nuovo regolamento comunale, rivedendo le esibizioni in via Diaz. "A Bologna si suona con gli amplificatori - si legge nella petizione di Bartoletti - A Rimini addirittura non serve il permesso e si può suonare amplificati spostandosi ogni ora. Sono 15 anni che sono disoccupato e chiedo di poter lavorare dignitosamentee. Penso che il Comune di Ravenna debba rivedere il tutto: ho una licenza che mi dà atto su tutto il territorio nazionale nello scritto, ma nella realtà a Ravenna devi fare come gli pare a loro. Questa non è democrazia".