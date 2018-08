Ravenna Tourism 'sbarca' su Spotify: "Un nuovo modo per dar voce alla città"

"Un modo divertente e innovativo per dar voce a Ravenna": con questa proposta dell'assessore al turismo Giacomo Costantini si ‘inaugura’ il profilo Spotify di RavennaTourism. All'interno del servizio streaming più famoso al mondo capace di condividere gratuitamente, tramite la sua piattaforma, migliaia di brani musicali, da oggi fa la sua comparsa il canale ufficiale della città di Ravenna.

"Una scelta semplice – continua Costantini - e dettata dalla volontà di raccontare Ravenna come città della musica, sfruttando quindi un racconto sensoriale fatto non solo di immagini e parole, ma di brani musicali che tra le note evidenziano il dinamismo e la creatività della città bizantina anche in questo campo. La musica, infatti, è un mezzo di comunicazione in grado di ispirare e accendere l’anima di chiunque l'ascolti. Regala passione, esperienza e scandisce i tempi della nostra esistenza. E a Ravenna questa cosa è molto chiara, visto che ogni anno ospita diversi, in quantità e tipologia, festival musicali: dal celebre Ravenna Festival all'alternativo Beaches Brew Festival, dal classico e sofisticato Ravenna Jazz al ritmato Spiagge Soul".

Dunque, un nuovo modo per la città di raccontarsi e fissare nella memoria collettiva e nei nostri auricolari la musica a cui Ravenna dà voce durante l'anno, ma anche solo una piacevole compagnia da portare con sé e ascoltare durante una semplice passeggiata lungo la spiaggia, in bicicletta in pineta o di corsa sulla palizzata. Un canale in continuo aggiornamento – oggi sono presenti sei playlist ma prossimamente saranno arricchite anche grazie alla collaborazione di Ravenna Manifestazioni - che oltre a dare spazio ai singoli festival cittadini, raccoglie una playlist dedicata a tutte le band emergenti, i cantautori e gli interpreti che sono nati e cresciuti artisticamente in città e da qui sono partiti per farsi conoscere al resto d'Italia, e in qualche caso del mondo. Un'occasione nuova e sperimentale per dare voce a Ravenna