Ravenna tra le 21 località italiane da visitare secondo il Telegraph

Ravenna è stata inserita dal Telegraph, celebre quotidiano del Regno Unito, tra le 21 destinazioni italiane "che non avreste mai pensato di visitare (ma che dovreste assolutamente fare)". La città dei mosaici, già inserita di recente dalla rivista Forbes tra le cinque destinazioni da visitare nel 2018, si è posizionata al 17esimo posto, subito dopo le Langhe e prima dell'isola di Marettimo in Sicilia.

"Una piccola città che, come le vicine Ferrara e Mantova, è fuori dai sentieri battuti, ma vale la pena visitarla, non ultimo per i suoi straordinari mosaici bizantini e medievali - si legge nell'articolo di Anne Hanley - I mosaici bizantini di Ravenna elencati dall'Unesco sono tra le meraviglie dell'Italia. Sono ancora più abbaglianti quando illuminati di notte, durante la stagione del "Mosaico di Notte" (da fine giugno a inizio settembre). Quattro dei principali monumenti dell'Adriatico tra il sesto e l'ottavo secolo, tra cui San Vitale e il Mausoleo di Galla Placidia, sono aperti per le visite guidate il martedì e il venerdì sera dalle 21 alle 23 ed è possibile vivere la visita in concomitanza con la festa di Sant'Apollinare, il santo patrono della città: vedrete Ravenna animarsi con concerti, bancarelle di cibo di strada, fuochi d'artificio e spettacoli di suoni e luci". L'articolo cita poi altre due città dell'Emilia Romagna, Parma e Bologna, considerate "due delle migliori città in Italia per una pausa gastronomica".