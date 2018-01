Ravenna vista da una turista di 9 anni: "A Natale, la città di notte è meravigliosa"

Arianna è una bambina di 9 anni che, in occasione delle feste di Natale, è venuta con la sua famiglia in vacanza a Ravenna. Come compito per le vacanze ha scritto un piccolo resoconto che ha poi inviato all'ufficio turismo del Comune di Ravenna, che ha così deciso di renderlo pubblico tramite la propria pagina Facebook.

Il racconto di Arianna

Durante le vacanze di Natale, io e la mia famiglia siamo andati a visitare Ravenna perché mia sorella l'ha studiata a scuola con il popolo dei Bizantini e dei Barbari. Ravenna una volta è stata una città molto importante perché era sul mare ed era circondata da paludi; i nemici non potevano così conquistarla. Siamo arrivati là in mattinata e avevamo una guida di nome Rosanna che ci aspettava e ci ha accompagnati a visitare la città: la basilica di S. Apollinare Nuovo, di S. Vitale, il Mausoleo di Galla Placidia, il Battistero Neoniano, quello degli Ariani e altri meno importanti. A me è piaciuta tanto la Basilica di S. Apollinare Nuovo perché aveva tutti i mosaici d'oro. Quando siamo entrati, sono rimasta a bocca aperta per la bellezza di questi capolavori. A sinistra era rappresentata una lunga fila di donne tutte con lo stesso sguardo e tutte con il vestito bianco. L'unica diversa era Sant'Agnese che aveva vicino ai suoi piedi un capretto. La guida spiegava molto bene e io ero senza parole con la faccia rivolta verso l'alto per vedere tutti i particolari di questi mosaici. Dopo un po' sempre con la guida ci siamo spostati a piedi nella basilica di San Vitale. Qui era rappresentata l'imperatrice Teodora con una corona d'oro e di pietre preziose in testa. Invece nell'altra parete c'era suo marito, l'imperatore Giustiniano con una coppetta in mano. Vicino alla chiesa c'era il Mausoleo di Galla Placidia. Da fuori sembrava molto semplice, invece dentro i mosaici erano bellissimi e rappresentavano un cielo blu pieno di stelle. Sembrava proprio vero! La guida ci ha consigliato di andare a vedere anche la chiesa di S. Francesco, vicino alla tomba di Dante. Era una chiesa particolare perchè aveva la cripta con due metri di acqua. Nuotavano anche tanti pesci rossi sopra i mosaici. Che strano! A mezzogiorno siamo andati a mangiare la tipica piadina romagnola con prosciutto crudo e lo squacquerone. Alla sera invece abbiamo cenato in un ristorante con i cappelletti in brodo. Buonissimi, mai mangiati così! Ravenna di notte a Natale è meravigliosa perchè nella Piazza del Popolo proiettavano delle immagini sulle facciate dei palazzi. Mosaici, mosaici, facevano vedere tutti i mosaici di Ravenna con una bellissima musica. È stato molto interessante visitare questa città e mi sono anche divertita. È stata proprio una gita bella anche per me.