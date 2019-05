Dopo il giro arrivano in città le bici della 'Ravens Criterium': viabilità modificata

Sabato 25 maggio dalle 14 in piazza Kennedy si terrà la “Ravens Criterium”, tappa del campionato italiano di biciclette a scatto fisso. L’evento rientra nell’ambito del programma dedicato alla decima tappa del Giro d’Italia 2019 che si è svolta in città martedì. Il campionato nazionale a scatto fisso è un settore giovane e in grande espansione: i corridori, con biciclette senza freni, percorrono più volte un circuito cittadino chiuso al traffico. Si tratta di gare molto spettacolari che consentono di vivere momenti adrenalinici per le traiettorie al limite e l’alta velocità.

Per l’occasione sono state adottate alcuni variazioni al traffico: saranno interdette per tutti i veicoli la sosta dalle 12 fino alle 22 circa e la circolazione dalle 14 alle 22 lungo il circuito costituito da via D'Azeglio (nel tratto compreso fra piazza Kennedy e via Cura), via Cura (nel tratto compreso fra via D’Azeglio e via Oberdan), via Oberdan (nel tratto compreso fra via Cura e piazza Duomo), piazza Duomo, via Rasponi (nel tratto compreso fra piazza Duomo e piazza Kennedy) e piazza Kennedy. Per raggiungere via Rasponi potrà essere utilizzato il percorso alternativo costituito da piazza Caduti per la Libertà, via Guerrini, via Gardini e via Fantuzzi. Per raggiungere la zona di via Longhi, via Nove Febbraio, via Pasolini e via Cattaneo, oltre al suddetto percorso, si potrà avere accesso da piazzetta Gandhi, via Cavour, via Fanti, via San Vitale, via Argentario, via Cattaneo, via Morigia e via Zirardini. L'uscita potrà avvenire da via Zirardini, via Morigia, via Cattaneo, via Argentario, via San Vitale, via Mura di San Vitale, via Cavour e piazzetta Gandhi. In queste strade la circolazione sarà gestita dal personale preposto. L'accesso e l'uscita da via Barbiani potranno avvenire da viale Baracca e via D'Azeglio.