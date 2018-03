Razzia al supermercato con il 'trucco' del costume da bagno: giovane in manette

I Carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Faenza hanno arrestato in flagranza con l'accusa di furto aggravato un 19enne originario della Romania e residente a Chieti, sorpreso all’uscita del supermercato di un centro commerciale della città. Il ladro si sarebbe impossessato di alcune confezioni di lamette da barba e di colla attack, due articoli che, secondo le forze dell'ordine, occupano i primi posti nella "top ten" degli oggetti più rubati nei supermercati d'Italia.

La vicenda risale a venerdì sera, verso le 20.30, quando la centrale operativa del 112 di Faenza ha ricevuto una telefonata da parte di una guardia giurata in servizio al supermercato del centro commerciale che ha chiesto l’intervento di una pattuglia per controllare un giovane che, poco prima, aveva rubato della merce che aveva nascosto addosso. Il 19enne, infatti, si sarebbe presentato alla cassa automatica pagando solo una 'sportina' e stava per guadagnare l'uscita, quando sarebbe stato fermato dalla guardia. Dopo un po' d'insistenza, il ragazzo avrebbe tirato fuori dagli indumenti 44 confezioni di colla attack e 10 confezioni di lamette da barba.

Il 19enne era già stato denunciato per reati contro il patrimonio, pertanto a quel punto è scattata la perquisizione personale per verificare se sotto gli indumenti avesse nascosto altra refurtiva. In quel frangente, i militari dell'arma hanno scoperto che il 19enne indossava sotto i vestiti un costume da bagno intero da donna e una canottiera elastica sportiva utilizzati per trattenere gli oggetti rubati che, in quel modo, potevano essere facilmente nascosti sotto i vestiti e quindi, anche in caso di controlli nelle tasche o sotto il giubbotto da parte del personale incaricato, nessuno si sarebbe accorto di nulla. Al termine delle operazioni, il giovane è finito in manette per furto aggravato e, su ordine del Pubblico ministero Antonio Vincenzo Bartolozzi, ha trascorso la notte in camera di sicurezza. Sabato mattina è stato portato in Tribunale a Ravenna davanti al giudice Beatrice Bernabei, che lo ha condannato a otto mesi di reclusione e 800 euro di multa, pena sospesa. Secondo gli investigatori, sarebbe probabile che tutta la merce rubata, del valore complessivo di quasi 300 euro, nei prossimi giorni sarebbe finita nelle mani di ricettatori appartenenti al “giro” del mercato nero.