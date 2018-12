Razzie dei ladri nella zona artigianale di Roncalceci: petizione per chiedere le telecamere

La frazione di Roncalceci chiede maggiori e più incisivi interventi per la sicurezza, in particolare dell’area artigianale. Infatti, dopo i recenti furti e razzie messe a segno da malviventi nella zona PIIP Area Artigianale di Roncalceci, i responsabili di tutte le aziende lì insediate, hanno deciso di preparare una petizione rivolta al Sindaco Michele de Pascale ed all'assessore alla sicurezza Eugenio Fusignani. A sostenere il documento e la relativa raccolta delle firme è anche il comitato cittadino di Roncalceci. Spiega una nota: “Oggetto della petizione è una semplice richiesta: che vengano posizionate alcune telecamere che possano così sorvegliare la zona, fare da deterrente ad eventuali malintenzionati ed essere di aiuto per le forze dell'ordine”.