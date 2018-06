Reagisce al controllo e manda due agenti in ospedale: caos in zona Darsena

Ancora un episodio di violenza in zona Darsena. La Polizia di Stato ha arrestato un 52enne libico residente a Ravenna per oltraggio, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Nel corso di un servizio mirato al contrasto dello spaccio di stupefacenti in zona Darsena, è stato sottoposto a controllo un cittadino libico con doppia cittadinanza, disoccupato e già noto alle forze dell'ordine per reati relativi a droga e furti e già indagato e arrestato dal personale della sezione Antidroga. Alla vista degli agenti, che gli hanno intimato di fermarsi, l'uomo avrebbe dato in escandescenza e, dopo aver iniziato a accusare i poliziotti di razzismo, ha dato il via a una baruffa con un agente, cadendo a terra e procurando a entrambi alcune escoriazioni, oltre a sputare verso gli stessi agenti.

Una volta riportato alla calma, il 52enne è stato accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale di Ravenna, dove sia lui che due degli agenti intervenuti si sono sottoposti alle cure del caso e alle visite di controllo per la trasmissione di eventuali malattie infettive, visto lo status di malato di epatite C dichiarato dall’arrestato. Nell’occasione, un agente è stato giudicato guaribile un giorno. L'uomo è stato poi tratto in arresto per i reati di oltraggio, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e, su disposizione del pubblico ministero di turno, sottoposto agli arresti domiciliari nella propria abitazione in attesa del rito direttissimo, che si è svolto giovedì mattina. L’Autorità giudiziaria, dopo aver convalidato l’arresto, ha concesso i termini a difesa e ha disposto la liberazione dell’uomo.