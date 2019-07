Una 'bellissima' ravennate nel nuovo reality girato sulla riviera romagnola

C'è anche la 'bellissima' Bianca Parente, già vincitrice di una fascia nell'edizione 2019 del concorso 'Miss Principessa d'Europa', tra le 22 concorrenti del mini reality "SuperMiss edizione summer 2019". Il programma verrà registrato a Riccione dal 21 al 26 luglio e per cinque giorni le ragazze - tutte tra i 16 e i 23 anni - saranno alle prese tra prove di coraggio, sfilate, shooting fotografici e test culinari. Tra loro anche la 18enne ravennate Bianca Parente, amante delle sfilate e della danza che sogna di far parte del mondo televisivo. Il reality andrà poi in onda su Sky e in parte sul canale Star Television.