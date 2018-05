Rugby in lutto, Rebecca non ce l'ha fatta. Il padre: "Ora gioca nel Campionato dei Cieli"

"Rebecca ora gioca nel Campionato dei Cieli": è il padre Giuliano a dare il triste annuncio della scomparsa di Rebecca Braglia, la 18enne reggiana rugbista degli Amatori Parma, ricoverata da domenica nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Bufalini di Cesena dopo aver riportato un trauma cranico in un placcaggio durante una partita di Coppa Italia a Ravenna . Le condizioni della giovane erano apparse disperate fin dall'inizio, tanto che mercoledì mattina era stato avviato il protocollo per l'osservazione di morte. "Ringrazio tutti, ora Rebecca è nella Casa del Padre e prega per tutti coloro che le sono stati vicini con la preghiera - scrive il padre sul suo profilo Facebook - Rebecca era una rugbista e ora gioca nel Campionato dei Cieli, voi dovete continuare quello terreno".

Il drammatico incidente sportivo si è consumato domenica durante la sfida tra formazioni senior tra Amatori Parma e la formazione composta dal Muse Ravenna e Scarlet Imola. La giovane, giunta al Trauma Center dell'ospedale cesenate con una grave ferita al capo dopo una caduta all'indietro a seguito di un'azione di gioco, è stata subito sottoposta ad un delicato intervento chirurgico. Ma da quel tragico placcaggio, la giovane non si è più ripresa.