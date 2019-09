Recensioni negative al ristorante, le risposte shock dei titolari: "Pagliacci, fate schifo", "Non rompete le..."

Lo sappiamo: le recensioni a ristoranti e hotel fatte dai clienti - o presunti tali - su Tripadvisor non sempre sono affidabili. Non capita di rado, infatti, che a recensire le attività siano persone che in quei locali non ci sono neanche mai stati - come è successo nell'estate 2018 a Rimini, dove un albergatore riminese ha scoperto un "finto recensore" e ha deciso di denunciarlo, riuscendo anche a ottenere la rimozione della finta recensione da parte del portale. A volte, invece, a recensire sono addirittura i titolari di attività "rivali" che, sotto falso nome, cercano di screditare il nemico nascondendosi dietro allo schermo.

I ristoratori sono sempre liberi di replicare alle recensioni, se le ritengono scorrette o inesatte: e spesso lo fanno, in molti casi ammettendo l'errore e scusandosi con i clienti, arrivando anche a invitarli a ritornare a loro spese. In altri casi, invece, le repliche sono decisamente meno eleganti. E' il caso di un ristorante di pesce di Cervia, che nella classifica stilata grazie alle recensioni degli utenti di Tripadvisor si piazza al 33esimo posto sui 349 ristoranti cervesi recensiti. Una buona posizione, dunque. E buone sono anche le recensioni: su un totale di 852, più della metà (427) sono classificate come "Eccellente", con 5 'pallini' su 5. 203 persone lo valutano invece come "Molto buono", 91 "Nella media", 63 "Scarso" e 43 "Pessimo".

Le risposte "piccanti" del ristorante

I ristoratori del ristorante cervese, infatti, replicano spesso alle recensioni (più a quelle negative che a quelle positive) degli utenti. Come a quella di Andrea che lamenta come, nonostante fosse "tutto buono, l'unica lacuna è che nel crudo mi hai spacciato o spada o altro pesce per tonno". "Se non riconosce una ricciola da un cefalo a un tonno, cambi quegli occhiali", replicano i titolari. L'errore sul pesce potrebbe effettivamente essere stato del cliente, oppure no: ma sicuramente la risposta poteva essere data in altri toni.

Federica, invece, lamenta che nei suoi spaghetti c'erano molti gusci e poco pesce. Dal ristorante rispondono senza mezzi termini:

Abbiamo fatto apposta, il pesce l’abbiamo dato al suo vicino di tavolo che era piu ricco di lei, molto piu ricco, e per sua sfortuna avendo troppa affluenza dobbiamo filtrare i desperados facendogli arrivare catalane solo di gusci. Vada a Solarolo in piscina

Ad alcuni commentatori vengono poi rifilate repliche "ironiche": come a Simone Salatino, che ha dato 3 pallini su 5 al ristorante, specificando però che "le pietanze erano tutte salate". "Ma scusi, si chiama Salatino e i piatti erano salati? Come minimo!", la risposta del ristorante.

"Non ci tornerò mai più", recensisce un cliente dando due pallini su cinque al ristorante e sottolineando alcuni presunti problemi sul cibo e sul conto. La replica è quantomeno singolare:

A un altro recensore rispondono in maniera ancor più diretta: "Adesso che ha recensito e si è sfogato non rompa più le...". A a un cliente che scrive che il titolare dovrebbe "pensare meno al suo stravagante look e ai suoi discutibili occhiali ed essere più gentile con la clientela" replicano senza mezze misure:

"Stravagante e occhiali discutibili a me? Ma come ti permetti pagliaccio che eri agghiacciante! Smetti di comprare su Asos e fatti un guardaroba da uomo".

"Il servizio è inesistente e l'umorismo da migliorare", scrive ancora un cliente, a cui i titolari replicano "L'umorismo è stato pessimo perchè pessimi siete voi nell'aspetto e facevate pietà". E ancora: a due clienti che hanno "peccato" di essere "l'unico tavolo che ha bevuto due bicchieri d'acqua senza un goccio di vino a pranzo la domenica", il commento del ristorante è che "gli astemi sono notoriamente i clienti peggiori". A Luigi, che dà 3 pallini su 5, replicano "Il c$$$o me ne frega della tua recensione è evidente!".

Il tono si ripete di replica in replica: un cliente accusa il proprietario di essersi intascato la mancia lasciata al cameriere. La risposta del titolare lascia di stucco:

"Forse essendo in forma e bello come dici tu ho destato interesse della tua compagna? Sei invidioso? Guardare, guardava...."

A una cliente di Reggio Emilia che dà 3 pallini su 5 ma esprime dubbi su di un piatto servito, invece, viene risposto:

"Visto la tristezza che emanavate mi sono visto bene dal parlarvi, in pratica mi facevate schifo".

Le risposte alle recensioni non passano inosservate ai clienti

Ma le repliche, quantomeno "discutibili", dei ristoratori cervesi non passano inosservate ai recensori: "Siamo rimasti sbalorditi dal tono offensivo con cui il proprietario risponde ai vari commenti negativi (ma non ingiuriosi) dei clienti", scrive una coppia. Diceva Oscar Wilde: "Nel bene o nel male, purchè se ne parli". E infatti Luca dà 5 pallini su 5 spiegando come "la curiosità suscitata dalle risposte superlative ad alcune recensioni di peones ci ha portato a provare il ristorante". E i titolari come la pensano? "Non avete idea di quanta gente viene per le mie risposte ai peones! Se sapessero che mi fanno solo pubblicità non scriverebbero nemmeno", replicano a Luca. Abbiamo cercato di parlare direttamente col ristorante, ma anche nel nostro caso la risposta non è stata positiva: "Il titolare? No qui non c'è un titolare... Se c'è qualcun altro con cui poter parlare? C'è un manager... ma lui non parla mai...".