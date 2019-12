Recinzioni per i daini in cattivo stato, gli animalisti: "Misure ecologiche mai adottate"

"Ci siamo mobilitati per anni in difesa dei daini della pineta di Classe; attivisti da tutta Italia, cittadini indignati dal continuo ricorso alle doppiette, fino ad arrivare alla figura patetica su tutto il territorio nazionale grazie alla trasmissione Le iene… e ancora si discute di piano di regolamento del daino?". A ritirare fuori l'argomento daini della pineta di Classe sono le associazioni animaliste Animal Liberation, Arca di Noé Piacenza, BolognAnimale, Clama Ravenna, Cruelty Free, Lega Abolizione Caccia - Emilia Romagna, Lega Antivivisezione Emilia Romagna, Lav Bologna, Lega del cane e Veg&joy Piacenza, che puntano il dito anche contro lo stato delle recinzioni contenitive a Lido di Savio, Lido di Classe e Classe.

"Si moltiplicano, in clima di campagna elettorale, gli incontri in Provincia e in Regione fra politici e cacciatori per prospettare piani di contenimento di questa o quella specie: i daini non sono certo esclusi dalla lista - continuano gli animalisti - L’informativa in Commissione Regionale proposta dalla consigliera Gibertoni proprio sul tema daini, e promessa a settembre, non ha mai avuto luogo. Le misure ecologiche da anni richieste non sono mai state adottate, a iniziare dalle più basilari, quali il ripristino delle recinzioni che da anni giacciono nel più completo disfacimento e l’approntamento di dissuasori sonori e luminosi. Ricordiamo per l’ennesima volta che gli animali non votano, ma gli animalisti sì, e sono molti più dei cacciatori; non smetteremo mai di scendere in campo in difesa dei nostri compagni di vita, degli esseri più indifesi e più vessati per calcolo politico e noncuranza: gli animali".