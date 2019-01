Recitare con i maestri del teatro

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RavennaToday

L’associazione culturale Fatti D’Arte di Faenza, impegnata da anni nella divulgazione e la didattica teatrale ha dato avvio al corso superiore di recitazione MASTER THEATRE 2019 a cura di Lorenzo Cecchinelli. Il corso è dedicato a tutte le persone che hanno desiderio di approfondire la materia del teatro e la pratica della recitazione direttamente con i Maestri del teatro professionistico. 20 i posti disponibili. Quest’anno il master, ormai giunto alla sua terza edizione propone un programma intenso e ricco di incontri di alto livello formativo, con 80 ore di lezione: 15 Giornate di 3 ore di formazione 5 laboratori di 3 ore 2 master di 8 ore Il corso Master Theatre 2019 avrà luogo a Faenza nelle sedi dell’associazione Fatti D’Arte. Dal 23 Gennaio al 12 Giugno.Tutti i mercoledì a Faenza dalle 20,30 alle 23,30.

Il corso base è condotto da Pietro Conversano, regista e drammaturgo, docente esterno dell’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio D’Amico” di Roma. Direttore artistico della Scuola di Teatro “Mimesis teatro ensemble” di Roma con una intensa esperienza come formazione e laboratori teatrali in Italia e fondatore della Compagnia di SanPatrignano. 15 incontri di tre ore in cui si affronteranno teorie e tecniche di perfezionamento per la recitazione. Il corso è arricchito da tre laboratori specifici: Il primo laboratorio (6 ore) con Franco Constantini (6 ore) Attore e poeta, esperto di letteratura Dantesca avrà come argomento "recitare Dante” . Il secondo laboratorio (3 ore) condotto da Saverio Mazzoni, attore e lettore italiano, nota voce dei documentari televisivi, sarà sulla"lettura recitativa”. Il terzo (6 ore) con Alexander Cimini, regista e musicista cinematografico, esplorerà il tema della "musica drammatizzata". Le due master class conclusive saranno svolte di domenica per l’intera giornata e saranno condotte da Ivano Marescotti una, e l’altra da Nicola Olivieri.