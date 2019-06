Reddito di cittadinanza, i vincitori del concorso per diventare 'navigator': in Provincia sono 14

In Emilia-Romagna sono 165 i vincitori e 156 quelli risultati idonei al concorso pubblico per diventare "navigator", ossia 'l'esperto di reddito di cittadinanzà che affiancherà il lavoro dei Centri per l'impiego guidando il cittadino attraverso percorsi di formazione e aiutandolo con percorsi di reinserimento nel mondo del lavoro. Dopo le selezioni della settimana scorsa a Roma, martedì sono stati pubblicati sul sito dell'Anpal i risultati del concorso. Anpal spiega che tutti i vincitori saranno contattati nei prossimi giorni, mentre gli idonei o chi ha raggiunto il punteggio minimo di 60/100, potranno essere chiamati (in ordine di graduatoria) da qui a 24 mesi.

"E' un passo in avanti molto importante - commenta Davide Zanichelli, deputato del Movimento 5 Stelle - non solo nell'implementazione e nella messa in atto del reddito di cittadinanza, ma anche nella ricerca effettiva e concreta del lavoro, che porterà a ridare dignità a tutti quegli italiani che non riescono a trovare lavoro, grazie anche al potenziamento e al miglioramento dei centri per l'impiego".

In particolare, per le province dell'Emilia-Romagna, a Bologna sono 40 i vincitori e 56 gli idonei; segue Modena con 25 vincitori e 16 idonei; poi Parma e Reggio a pari merito con 18 vincitori e rispettivamente 12 e 19 idonei. A Forlì-Cesena in 14 hanno vinto il posto e sette sono gli idonei; a Rimini 13 vincitori e 14 idonei; a Ravenna 14 vincitori e 19 idonei. Chiude Piacenza con 10 vincitori e due risultati idonei alla selezione. Si tratta di una misura "per cui questo Governo e il Movimento 5 stelle si è a lungo battuto per adeguare il nostro Paese agli altri paesi dell'Unione europea, dove il sostegno al reddito finalizzato al reinserimento lavorativo è realtà da diversi anni", conclude Zanichelli. (fonte Dire)