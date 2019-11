Reddito e pensione di cittadinanza: oltre un milione di domande accolte

Superata la soglia di un milione di domande per il reddito e la pensione di cittadinanza accolte. Al 31 ottobre 2019, infatti, in Italia sono state accolte 900.283 domande di reddito di cittadinanza e 120.327 domande di pensione di cittadinanza, per un totale di 1.020.610 nuclei familiari. Sono invece 1.555.588 le domande presentate.

Per quanto riguarda la nostra Regione, in Emilia Romagna sono 68.228 le domande totali presentate: di queste, 31.252 richieste di reddito di cittadinanza sono state accolte, mentre quelle riguardanti la pensione accolte sono state 5.237.