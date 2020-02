Referendum a Bagnacavallo: le informazioni utili per il voto domiciliare

In occasione del referendum costituzionale del 29 marzo, gli elettori che intendano avvalersi del voto domiciliare dovranno far pervenire al Comune, entro il 9 marzo, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso l’abitazione in cui dimorano, una copia della tessera elettorale e un certificato rilasciato dall’Ausl che ne attesti le condizioni.

Il voto domiciliare è la possibilità di esercitare il diritto di voto presso la propria abitazione ed è riservato esclusivamente agli elettori: affetti da gravissime infermità, tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile anche con l’ausilio del trasporto pubblico per disabili; affetti da gravi infermità, che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione.

In entrambi i casi, le condizioni dovranno essere specificatamente certificate dall’Ausl di competenza. Nel caso sia necessario, l’elettore potrà essere assistito nel voto da un accompagnatore.

Per il rilascio dei certificati è possibile rivolgersi agli ambulatori del Servizio Igiene Pubblica a Bagnacavallo (via Vittorio Veneto 8), telefonando al numero 0545 283055 dal lunedì al venerdì alle 8.30 alle 10.30. La modulistica è reperibile sul sito www.comune.bagnacavallo.ra.it nella sezione Referendum, in home page. Ulteriori informazioni all’Ufficio elettorale: 0545 280883 (Palazzo Vecchio, piazza della Libertà 5).