Regalare sorrisi ai piccoli pazienti: i "Patch Adams" di corsia si danno appuntamento a Cervia

I clown di corsia si danno appuntamento da venerdì a sabato per una tre giorni di lavoro, formazione, convegni, attività soprattutto servizi di clownterapia nelle strutture ospedaliere del territorio romagnolo. L’evento che Vip Italia Onlus, in collaborazione con ViviamoInPositivo Vip Forlì Onlus, si appresta a organizzare in Romagna rappresenta una grande e preziosa occasione per condividere con altre città d’Italia l’impegno che i volontari dedicano nel proprio tempo libero alla clownterapia e un’opportunità per conoscere e vivere l’unicità della Romagna.

Nella città di Forlì l’associazione Vip Forlì Onlus nata nel 2002, ha coinvolto in questi 16 anni oltre 250 soci volontari nell’attività di clownterapia all'ospedale Morgagni-Pierantoni, la Casa della Salute e Ospedale di Comunità di Forlimpopoli e la Casa Circondariale e realizzato progetti di sensibilizzazione sui benefici della clownterapia presso le scuole primarie e medie inferiori. ViviamoInPositivo Vip Italia Onlus è una federazione a cui aderiscono 59 associazioni da tutta Italia e Repubblica di San Marino che oggi conta 4.500 volontari clown e che raggiunge 175 strutture ospedaliere, realizzando annualmente oltre 100.000 ore di volontariato. La federazione è nata nel 2003 con l’obiettivo di promuovere, sensibilizzare e condividere i benefici della clownterapia e la diffusione del sorriso in contesti di fragilità e sofferenza.

Si tratta, viene spiegato, di "un evento che permetterà di diffondere, sensibilizzare e raccontare l’importanza del volontariato a 360° con un focus dedicato alla clownterapia e al “Vivere In Positivo anche oltre confine”: ViviamoInPositivo Italia Onlus svolge dal 2012 missioni di clownterapia anche all’estero. Grazie all’evento Raduno Vip Italia 2018 rafforzeremo la visibilità della nostra associazione e faremo conoscere ancora di più nel nostro territorio la nostra filosofia del Vivere in Positivo".

Il XIII Raduno Nazionale Vip Italia Onlus, in programma all'Hotel Dante di Cervia , vedrà attività di formazione con workshop coordinati da esperti provenienti da tutta Italia, con l’obiettivo di rafforzare le competenze, le capacità e le abilità dei volontari; sviluppo e crescita della figura del volontario clown di corsia nelle varie espressioni artistiche; momenti di gioco e confronto tra i volontari clown provenienti da tutta Italia; oltre 100 volontari clown di corsia invadere numerose strutture ospedaliere e case di cura del nostro territorio per un’intera giornata. Il convegno “Vivere In Positivo – Oltre confine”, realizzato grazie alla collaborazione di numerose realtà di promozione sociale e con la partecipazione di personaggi pubblici che interverranno con le proprie testimonianze.