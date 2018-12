Regali di Natale a donne e bimbi maltrattati nelle case rifugio di Linea Rosa

Da diversi anni il Lions Club Ravenna Bisanzio, in occasione della tradizionale Festa degli Antichi Mestieri che si svolge in concomitanza con il 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne, organizza una lotteria di beneficienza il cui ricavato viene devoluto all'associazione Linea Rosa. Il ricavato della lotteria, il cui assegno è stato consegnato lo scorso 16 dicembre durante la Charter del Club dal Commendatore Bruno De Modena, organizzatore e promotore della Festa degli antichi mestieri e della lotteria, sarà utilizzato per l’acquisto dei regali delle donne e dei minori ospiti, a seguito dei maltrattamenti subiti, nelle case rifugio gestite dall’associazione Linea Rosa.