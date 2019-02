Regolamento di conti fuori da scuola: un centinaio di ragazzi si raduna agli Speyer

Ci sarebbe una "frase di troppo" dietro al tentato regolamento di conti che venerdì pomeriggio ha portato un centinaio di ragazzi - tra cui molti semplici curiosi - a radunarsi nei giardini Speyer fuori dall'istituto di Ragioneria. I giovani hanno iniziato ad accumularsi fuori da scuola intorno alle 15.30, notati subito dalla Protezione civile che ha allertato le forze dell'ordine. Sul posto sono giunti Carabinieri, Polizia di Stato e locale e Guardia di finanza. Pare che due ragazzi si fossero dati appuntamento in quel luogo per discutere di un "apprezzamento poco piacevole" nei confronti di una ragazza. Da lì in tanti si sarebbero fermati per assistere alla scena. Le forze dell'ordine hanno tenuto sotto controllo la situazione e, una volta individuati i due organizzatori, li hanno allontanati riportando la situazione alla normalità intorno alle 16.