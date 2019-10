Rende la vita dell'ex un inferno, divieto di avvicinamento per il molestatore seriale

Nel pomeriggio di venerdì il personale della polizia di Stato ha notificato il divieto di avvicinamento alla propria ex a un 50enne, originario del torinese, residente a Ravenna. La misura cautelare, emessa dal Gio del Tribunale di Vasto, è arrivato dopo la denuncia sporta dall'ex moglie nei confronti dell'uomo diventato un maniaco seriale. Il 50enne, non sopportando la fine della relazione, aveva reso un'inferno la vita della donna che, alla fine, aveva trovato il coraggio per denunciarlo.