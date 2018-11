Reperito per delle notifiche doveva essere espulso: subito imbarcato su un volo per Casablanca

Uno straniero irregolare è stato espulso dalla Polizia di Stato nel pomeriggio di venerdì. Si tratta di un 47enne cittadino marocchino. Nel corso della mattinata stessa gli agenti del Commissariato di Faenza lo avevano rintracciato in un albergo della città. Il maghrebino risultava ricercato per delle notifiche. Condotto negli uffici del Commissariato per la necessaria attività, il personale dell’Ufficio Immigrazione ha appurato che nei confronti dello stesso straniera risultava pendente un decreto di espulsione emesso nei suoi confronti dal Prefetto di Ravenna il 7 novembre scorso. In considerazione di ciò il 47enne, che era in possesso di regolare passaporto, è stato condotto alla frontiera aerea dell’aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna dove, alle ore 17.15, è stato imbarcato sul volo diretto a Casablanca.