Tenta di sottrarsi al controllo della Polizia e prende a testate un muro: arrestato

Gli agenti delle Volanti del Commissariato di Polizia di Faenza hanno arrestato mercoledì pomeriggio un 31enne di nazionalità marocchina con l'accusa di "resistenza a pubblico ufficiale". Erano circa le 14.15 quando i poliziotti hanno proceduto al controllo di alcune persone che stazionavano in via Oriani. Uno di loro, all’avvicinarsi del personale in divisa, si è allontanato entrando in un locale poco distante. Tale comportamento ha insospettito gli agenti che sono immediatamente entrati nel bar.

L’uomo è stato rintracciato dai poliziotti mentre tentava di nascondersi nel magazzino del locale dietro a una catasta di scatole. Privo dei documenti di identificazione lo straniero ha consegnato spontaneamente un piccolo frammento di hashish, che è stato sequestrato. Invitato a seguire i poliziotti al Commissariato per l'identificazione, il 31enne ha opposto resistenza. Poi si è scagliato contro un muro colpendolo con una violenta testata. Nel tentativo di bloccarlo per impedirgli di procurarsi delle lesioni, è nata una colluttazione con gli agenti al termine della quale nessuno ha riportato conseguenze fisiche.

Le generalità dell'extracomunitario sono state confermate dalla Polizia Scientifica attraverso l’analisi delle impronte digitali. L'individuo è risultato gravato da diversi precedenti per rissa, per reati inerenti gli stupefacenti e per false dichiarazioni a Pubblico Ufficiale. Inoltre è risultato destinatario di un provvedimento di divieto di ritorno nel comune di Faenza per tre anni, al quale ha già contravvenuto in altre circostanze. Oltre all'arresto per resistenza a pubblico ufficiale e stato denunciato per l’inosservanza del divieto di ritorno nel comune manfredo. Il giudice ha convalidato l'arresto, concedendo i termini a difesa e disponendo la misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Ravenna, in attesa del processo che si svolgerà il 18 aprile prossimo.