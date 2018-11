Resta intrappolato nella grotta: speleologo salvato dal Soccorso Alpino

Paura per uno speleologo rimasto intrappolato nella grotta Abisso Acquaviva, nel comprensorio del comune di Brisighella. Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, Servizio Regionale Emilia Romagna è intervenuto sabato pomeriggio per portare in salvo l'uomo rimasto vittima di un incidente. Il ferito di 45 anni è stato rapidamente raggiunto dai tecnici e dai sanitari del soccorso speleologico, che hanno provveduto a medicalizzarlo prima di essere movimentato verso l’uscita. Per i punti angusti della grotta, sono intervenuti tecnici specializzati del Soccorso Alpino che hanno provveduto ad allargare alcuni tratti.

I tecnici della XXV delegazione alpina hanno provveduto a bonificare il sentiero che dall’ingresso della grotta conduce alla strada, sistemando anche una linea di sicurezza per facilitare la progressione della barella fino al punto in cui l’infortunato è stato preso in carico dall’equipe sanitaria del 118. Sul posto anche i Vigili del Fuoco di Ravenna. Alle operazioni hanno partecipato 25 tecnici del soccorso speleologico, tra cui medici ed infermieri della Commissione Medica, tecnici disostruttori della Commissione Disostruzione, oltre a tecnici della XXV delegazione alpina.